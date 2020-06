Ook Florida draait deel coronaversoepelingen terug

Florida draait, in navolging van Texas, een deel van de coronaversoepelingen in de staat terug. Reden hiervoor is de stijging in het aantal coronabesmettingen: vrijdag werden er bijna negenduizend nieuwe gevallen in de staat gemeld.



Net als in Texas, dat eerder vrijdag al aankondigde versoepelingen terug te draaien, moeten cafés in Florida de deuren weer sluiten.