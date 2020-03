- Het dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland is maandag opgelopen tot zeker 24 . Het aantal bevestigde besmettingen in Nederland is met 278 gestegen naar 1.413 . Dit is echter lang niet het totale aantal infecties in Nederland, want om testcapaciteit te sparen wordt niet iedereen meer getest.- Premier Rutte heeft maandagavond het Nederlandse volk toegesproken . Daarin zei hij onder andere: "Ik heb geen gemakkelijke boodschap. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven." Verder zei de premier in zijn toespraak dat "een groot deel van de Nederlandse bevolking" uiteindelijk besmet zal raken met het coronavirus.- Volgens Rutte moet er, zolang er geen vaccin tegen het virus is, gecontroleerde groepsimmuniteit worden opgebouwd. Hiermee wordt bedoeld dat mensen die het virus eenmaal hebben gehad, immuun zullen worden. "Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid", zei de premier.- Coffeeshops mogen weer wiet en hasj gaan verkopen vanuit afhaalloketten . Verschillende burgemeesters, waaronder die van Arnhem en Breda, maakten zich zorgen om de sluiting van coffeeshops. Straatdealers zouden sinds de sluiting zondag wiet en hasj aanbieden voor hoge prijzen.- Nieuw gearriveerde asielzoekers zullen voorlopig worden ondergebracht in noodopvang, zoals tenten . Zondag werd duidelijk dat de deuren van het Centraal Opvang (COA) voor asielzoekers gesloten blijven vanwege de uitbraak van het coronavirus.- De buitengrenzen van het Schengengebied gaan vanaf dinsdagmiddag 12.00 uur voor zeker dertig dagen dicht . Dit maakte de Franse president Emmanuel Macron maandagavond bekend. De Schengenlanden vormen samen een groot deel van de Europese Unie (EU), waaronder Nederland.- Frankrijk gaat ook voor minstens twee weken in lockdown . Horeca en skigebieden waren al eerder gesloten, maar nu wil Macron ook dat iedereen voor minstens twee weken binnenblijft. Wie dit niet doet kan gestraft worden. "Ik weet dat wat ik van jullie vraag, ongekend is, maar de omstandigheden vragen erom. We zijn in oorlog", aldus de Franse president.- Het aantal overledenen door de uitbraak van het coronavirus is in Italië gestegen tot bijna 2.200. Daar zijn in totaal nu bijna 22.000 mensen besmet met het virus.- Rusland sluit vanaf woensdag de grenzen tot zeker 1 mei. Wel wordt er een enkele uitzondering gemaakt voor bijvoorbeeld diplomaten en medewerkers van vliegtuigmaatschappijen. Ook Canada, Maleisië, Spanje, Chili en Guatemala nemen soortgelijke maatregelen.