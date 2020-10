Cruiseschepen mogen weer varen langs kusten VS

Cruisemaatschappijen mogen weer gaan varen in Amerikaanse wateren, mits wordt voldaan aan een reeks veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus op schepen te voorkomen. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zei dat een ban op cruises niet wordt verlengd.



Dat verbod gold sinds medio maart. De CDC zou vorige maand nog hebben aanbevolen het verbod op cruises te verlengen tot februari, maar volgens bronnen stak de Amerikaanse vicepresident Mike Pence daar een stokje voor. Pence is hoofd van het bestrijdingsteam van het Witte Huis tegen het coronavirus.



Cruisemaatschappijen verloren miljarden omdat door de pandemie schepen wereldwijd voor anker moesten gaan liggen.



De veiligheidsmaatregelen hebben onder meer betrekking op quarantaine en isolatie, voldoende afstand houden van passagiers en bemanningsleden en testcapaciteit die cruisebedrijven moeten hebben voor het coronavirus. Het zal dan ook waarschijnlijk nog wel enige tijd gaan duren voordat cruisereizen weer hervat gaan worden in de VS. Op veel schepen zijn virusuitbraken geweest.



In de VS is inmiddels een derde golf bezig, met dagelijks een recordaantal besmettingen. Inmiddels zijn bijna 230.000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van COVID-19