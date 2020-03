Arrestaties in Marokko wegens verspreiding nepnieuws over coronavirus

De politie in Marokko heeft zeker twaalf mensen opgepakt vanwege het verspreiden van geruchten en nepnieuws over het coronavirus. Onder de arrestanten is onder anderen een vrouw die in een video op haar YouTube-kanaal had gezegd dat het virus niet bestaat.



"Nepnieuws leidt tot paniek onder de burgers en werkt destructief in de poging deze ramp het hoofd te bieden", aldus minister-president Saad Eddine El Othmani. Ook mensen die de maatregelen van de regering negeerden of anderen opriepen dat te doen, zijn opgepakt.