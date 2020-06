De procureur-generaal van Brazilië heeft aangekondigd onderzoeken in te stellen naar een aantal invallen bij ziekenhuizen verspreid over het land, meldt CNN.In onder meer São Paulo en Brasilia vonden op 4 en 9 juni invallen plaats bij ziekenhuizen. Verschillende staatsafgevaardigden drongen onder meer een veldhospitaal in São Paulo binnen en namen foto's van het hospitaal en van patiënten.Bolsonaro riep burgers donderdag via een livestream op Facebook op om ziekenhuizen binnen te gaan om de situatie daar te filmen, zodat ze konden laten zien of bedden bezet waren of niet. De Braziliaanse president beweerde tijdens de livestream dat lokale politici mogelijk statistieken over het aantal doden door de gevolgen van het coronavirus overdrijven om zo meer geld te ontvangen en om zijn regering de schuld te kunnen geven van een toename in het aantal overlijdensgevallen. Lees hier meer.