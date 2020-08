De CoronaMelder-app is in iets meer dan een dag tijd ruim 100.000 keer geïnstalleerd. De app, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd als zij mogelijk met het coronavirus besmet zijn geraakt, werd maandag gelanceerd. Tot 1 september is de corona-app voor een groot deel van de gebruikers nog niet bruikbaar, aangezien de app tot die tijd alleen in Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland wordt getest.De app is te downloaden via de App Store (iPhones met iOS 13.5 of hoger) en de Play Store (Android-smartphones met Android 6.0 of hoger). Via laatstgenoemde is de app al ruim 100.000 keer geïnstalleerd, de cijfers van iOS zijn nog niet bekend.De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandagavond om de CoronaMelder-app niet in gebruik te nemen. Hoewel de app "met privacy als uitgangspunt" is ontworpen, stelt de privacywaakhond dat er duidelijkere afspraken met Google en Apple worden gemaakt, zodat de data uit de app met zekerheid niet op een of andere manier worden verwerkt.