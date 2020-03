Colombia roept noodtoestand uit

In Colombia is woensdag de noodtoestand uitgeroepen. Wat dit precies voor het land in gaat houden, wordt later op de dag bekend gemaakt.



Wel is al duidelijk dat ouderen van 70 jaar of ouder worden opgeroepen om in thuisisolatie te gaan tot 31 mei. Dit moet vrijdag ingaan om 7.00 uur 's ochtends lokale tijd. Zij mogen alleen hun huizen uit om boodschappen en medicijnen te halen, of om naar de dokter of de bank te gaan.



In Colombia zijn tot nu toe 75 mensen besmet geraakt met het COVID-19-virus. Zover bekend is er nog niemand overleden.