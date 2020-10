Colombia verlengt maatregelen tot eind november

Colombia verlengt de coronamaatregelen tot eind november. Hiermee blijft het land in wat het "selectieve quarantaine" noemt. Dit betekent dat alleen nog mensen die positief getest of coronaverdacht zijn in isolatie moeten. Deze fase was ingevoerd na een strenge lockdown die in maart werd ingevoerd.



Wel vragen de Colombiaanse autoriteiten dat inwoners drukke plaatsen vermijden, om uitbraken "zoals in Europa voorkomen" te vermijden.