China meldt twee nieuwe besmettingen

De Chinese autoriteiten melden zondag twee nieuwe besmettingen met het coronavirus en geen sterfgevallen. Eén van de besmettingen was een besmetting in China, de tweede was iemand die net uit het buitenland terug was gekomen. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee op 82.877 te staan, het aantal overledenen blijft op 4.633.