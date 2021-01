China meldt opnieuw stijging in nieuwe coronabesmettingen

De Chinese regering heeft in het afgelopen etmaal 144 nieuwe positieve coronatests geregistreerd, melden de gezondheidsautoriteiten vrijdag. Dat is iets meer dan een dag eerder (138). Het is het grootste officiële dagaantal sinds maart. Negentig van de nieuwe infecties zijn ontdekt in de provincie Hebei, aangrenzend aan hoofdstad Peking.



Donderdag meldde het land het eerste coronagerelateerde overlijden in ruim acht maanden. Zeker 20 miljoen mensen in het noorden van China zijn sinds de laatste oplevingen van het virus weer onderworpen aan een strenge lockdown.



China telt volgens zijn eigen gegevens 87.988 besmettingen, 4.635 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Andere landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, gaan er echter vanuit dat het dodental vele malen groter is.