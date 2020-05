Families van coronapatiënten in Mexico demonsteren bij ziekenhuizen

In de Mexicaanse stad Ecatepec zijn families van coronapatiënten gaan demonstreren bij ziekenhuizen, omdat zij informatie willen over hoe het met de patiënten gaat. Op sociale media zouden beelden zijn opgedoken van overleden personen in het ziekenhuis. Later doken beelden op van familieleden die toegang tot het ziekenhuis hadden geforceerd.



De families eisen meer informatie en indien nodig dat de lichamen van overledenen zo snel mogelijk bij nabestaanden terechtkomen.