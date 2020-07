Chili begint met versoepelen maatregelen

De Chileense overheid heeft zondag een plan gepresenteerd om de coronamaatregelen geleidelijk te gaan verlichten. De besmettingsgraad is in een aantal regio's van het land aan het verbeteren. Hierdoor ziet de overheid de gelegenheid om in vijf stadia de volledige lockdown te gaan beëindigen.



Chili telt 330.000 bevestigde besmettingen en ruim 8.500 sterfgevallen als gevolg van de COVID-19-uitbraak.