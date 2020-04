Crew Nederlands olieschip in Brazilië besmet

Een "aanzienlijk aantal bemanningsleden" op een schip in Brazilië van het Nederlandse olie- en gasbedrijf SBM Offshore heeft positief getest op het coronavirus, laat het concern in een verklaring weten.



Het gaat om een zogeheten FPSO-schip, dat gebruikt wordt op olievelden op zee om olie of gas te ontginnen, te behandelen of op te slaan. SBM Offshore zegt dat het in nauw contact staat met de Braziliaanse autoriteiten en het door de staat gerunde oliebedrijf Petroleo Brasileiro SA over de situatie.



Het is niet bekend welke nationaliteit de besmette bemanningsleden hebben.