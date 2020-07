Het aantal bedrijven dat denkt minstens nog een jaar te bestaan is toegenomen. In nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven hadden bedrijven in juni meer vertrouwen in hun voortbestaan dan in mei. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In juni dacht meer dan de helft van de bedrijven in de meeste sectoren nog minstens een jaar te bestaan, terwijl in mei 60 procent van de ondervraagde ondernemers nog voor hun voorbestaan vreesden.Vooral in de zakelijke dienstverlening is het vertrouwen in het voortbestaan van het eigen bedrijf tussen mei en juni toegenomen. Vergeleken met mei steeg het aantal zakelijke dienstverleners dat niet bang is voor een faillissement met 16 punten naar 57 procent. Lees hier meer.