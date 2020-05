Casino's in Las Vegas mogen weer open 

Investeringen in de energiesector zullen dit jaar met 365 miljard euro, de grootste daling in de geschiedenis van de industrie. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap IEA vandaag in een rapport.Grootste reden voor de daling in de investeringen is de ineenstorting van de vraag. Door de coronacrisis wordt er amper meer gevlogen, zijn snelwegen stiller en worden fabrieken stilgelegd. Onder meer de olieprijs daalde door het gebrek aan vraag naar een dieptepunt.