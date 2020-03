Coronavirusdebat gaat door, Arib vraagt om terughoudendheid met hoofdelijke stemming

Het coronavirusdebat van vanavond om 18.30 uur gaat door, maakte Kamervoorzitter Khadija Arib bekend. Net zoals de rest van de debatten. Het kabinet maakte eerder op de dag bekend dat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen niet mogen doorgaan. "Dat geldt ook voor ons met 150 Kamerleden", zei Arib



Met het stemmen kan het nog ingewikkeld worden. Arib wil per fractie stemmen, in dat geval hoeven er niet meer dan vijftien mensen in de vergaderzaal aanwezig te zijn (een persoon per partij). Maar als er een verzoek om een hoofdelijke stemming komt, een individueel recht van elk Kamerlid, dan moeten alle Kamerleden aanwezig zijn.



"Iedereen is collegiaal en solidair met elkaar dat je wat terughoudend moet zijn met het aanvragen van een hoofdelijke stemming", aldus Arib.