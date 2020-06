Technische briefing Kamer: 'Landelijk enorme verschillen in druk op zorg'

Beentjes steekt direct van wal. Volgens haar is het in haar regio van Noord-Holland-Noord al druk geweest, en werd zorg afgeschaald om diverse redenen. Ouderen zouden bang zijn geweest voor een potentiële coronabesmetting en zorg hebben afgezegd, terwijl ook de druk op de zorg soms leidde tot het afschalen van de hoeveelheid zorg.



Daarnaast werden personeelsleden ziek, of moesten zij thuisblijven door besmettingen. Op het hoogtepunt zou Zorgwoongroep Samen driehonderd personeelsleden hebben moeten missen.



Beentjes, ook lid van Kerngroep Zorg Thuis van ActiZ, zag de laatste tijd de zorg weer opstarten maar ziet landelijk enorme verschillen. "In Noord-Holland is de thuiszorg weer op het oude niveau, maar in Brabant werd veel meer afgeschaald en zijn ze nog lang niet terug op het oude niveau."



Volgens Beentjes moet meer geïnvesteerd worden in het adviseren van de thuiszorg. "Wij (thuiszorg in Noord-Holland, red.) leerden van situaties uit het zuiden van het land en waren daarom perfect voorbereid. Erken ook dat er verschillen zijn qua drukte op de zorg per regio", aldus Beentjes.