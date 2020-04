Cameraman E.T. overleden aan gevolgen coronavirus

De organisatie van de US Open zal in juni besluiten of het Grand Slam-toernooi in New York door kan gaan. De kans is klein dat de tennissers voor lege tribunes zullen spelen, zegt directeur Mike Dowse van de Amerikaanse tennisbond USTA, de organisator van de US Open. De US Open staat voorlopig nog gepland op de originele data (31 augustus-13 september).Roland Garros is vanwege het coronavirus al verplaatst van 24 mei-7 juni naar 20 september-4 oktober, terwijl Wimbledon, dat van 29 juni tot en met 12 juli zou plaatsvinden, dit jaar niet gehouden zal worden. Het tennisseizoen ligt in ieder geval stil tot 13 juli.