Bij zeker 68 patiënten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zijn complicaties ontstaan doordat zorg werd uitgesteld vanwege het coronavirus, zegt Edo Arnoldus, voorzitter van de medische stad, zaterdag in Trouw . Zeven patiënten kwamen door uitgestelde zorg om het leven. In de helft van het gevallen gaat het om mensen met kanker. Ook patiënten met hart- en vaatziekten, nekhernia's en ernstige oogziekten ondervonden vaker complicaties.Artsen van het ziekenhuis hielden in een intern register bij hoeveel patiënten schade leden door in hun ogen uitgestelde zorg. Het is volgens de krant voor het eerst dat een ziekenhuis cijfers publiceert over de effecten van uitgestelde zorg door het coronavirus. Bij rondgang van de krant blijken andere grote ziekenhuizen de cijfers niet op deze manier bij te houden. Op dit moment wordt met chirurgen wel gewerkt aan een landelijke inventarisatie.Arnoldus zegt in het krantje dat het in deze tientallen gevallen pas om "het topje van de ijsberg" gaat, omdat het verband tussen complicaties en uitstel niet altijd helder is.