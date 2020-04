Defensie en UMC Utrecht maken plek voor coronapatiënten in Calamiteitenhospitaal

Defensie gaat samen met het UMC Utrecht negentien intensivecarebedden in het Calamiteitenhospitaal inrichten voor coronapatiënten. Defensie levert hierbij intensivecaremateriaal, evenals 56 verpleegkundigen, 10 artsen en 26 mensen als ondersteunend personeel.



Normaal gesproken heeft het Calamiteitenhospitaal twaalf intensivecarebedden, wat nu dus wordt uitgebreid. Hierdoor zal het UMC Utrecht gaan beschikken over in totaal tachtig ic-bedden.



Het UMC Utrecht beheert het hospitaal samen met het ministerie van Defensie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het speciale ziekenhuis wordt alleen in gebruik genomen bij grote calamiteiten en ongelukken.