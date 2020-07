Israël draait versoepelingen terug na stijging besmettingen

Israël heeft een aantal versoepelingen in verband met het coronabeleid per direct teruggedraaid omdat het aantal besmettingen in het land weer toeneemt. Cafés, bars, theaters en sportscholen in het land moeten meteen hun deuren weer sluiten.



Ook wordt de toegang tot het openbaar vervoer weer beperkt. Het ministerie van Toerisme heeft laten weten dat het "ondenkbaar" is dat het land in augustus weer de grenzen opent voor vakantiegangers uit het buitenland, zoals eerst we het plan was.



De boete voor het niet dragen van een mondkapje wordt verhoogd tot 150 dollar. Tot nu toe zijn in Israël meer dan 30.000 besmettingen geteld. Meer dan 330 mensen zijn overleden aan het coronavirus.