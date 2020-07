Café in Hillegom sluit deuren na ontdekking cluster besmettingen

De GGD Hollands Midden roept mensen zich te melden als zij tussen 8 en 16 juli aanwezig waren in café De Kleine Beurs in Hillegom. Vier personen die recent in het café aanwezig waren, zijn positief getest op het coronavirus. Middels bron- en contactonderzoek wordt nu achterhaald of er mogelijk nog meer ziektegevallen zijn.



Het café heeft uit voorzorg de deuren gesloten, meldt De Kleine Beurs op de eigen Facebook-pagina. Het café stelt dat het virus niet is verspreid door een van de eigen medewerkers, maar in overleg met de GGD toch is besloten om tijdelijk dicht te blijven.