Burgemeester New York stelt eerste versoepelingen voor

De lockdown in New York City wordt halverwege juni enigszins versoepeld. Dat is althans de intentie van burgemeester Bill de Blasio. Het zou de eerste stap naar een heropening van New York zijn sinds de stad in maart in lockdown ging.



De Blasio wil onder meer dat mensen weer naar hun werk kunnen vanaf de tweede week van juni. Restaurants en kroegen blijven voorlopig nog gesloten, maar het stadbestuur kijkt naar de mogelijkheid om terrassen vanaf halverwege juni weer open te laten.