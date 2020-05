Het RIVM heeft nog geen concrete strategie om uit de intelligente lockdown te komen, zegt hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel tegen de NOS. Hij benadrukt dat corona een ingewikkeld virus is, waar nog lang niet alles bekend over is."Wat je probeert, is om uiteindelijk tot een strategie te komen waarmee je de minste impact hebt op de samenleving, met inachtneming van een aantal algemene regels zoals die er nu zijn. Contactopsporing en vroege herkenning zijn daar onderdeel van, want die zijn in principe heel effectief. Dus ja, daar kijken we naar", aldus Van Dissel."Tegelijkertijd moet je je realiseren dat met deze aanpak de verspreiding bij de uitbreiding toch is toegenomen, niet alleen in Nederland, maar in alle landen. Dus blijkbaar schiet het dus toch ergens tekort als simpele aanpak om alles weer op te lossen."