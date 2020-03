Het nieuws omtrent het coronavirus ontwikkelt zich razendsnel. Een (beknopt) overzicht van wat in de afgelopen uren buiten onze landsgrenzen bekend is geworden:



- Alle niet-noodzakelijke winkels sluiten de deuren in Duitsland. Ook de meeste speeltuinen, bars, kerken, nachtclubs, theaters, museums en bordelen moeten dicht.

- Het aantal sterfgevallen in de Italiaanse regio Lombardije is met 202 toegenomen tot 1.420.

- In Finland gaan scholen en universiteiten vanaf woensdag dicht. Op dit moment zijn er 272 vastgestelde besmettingen in het land. Er is voor zover bekend nog niemand overleden.

- Alle evenementen in Zwitserland zijn vanaf middernacht niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor privé-evenementen. Ook gaan alle restaurants en bars dicht tot 19 april en vinden er grenscontroles plaats tussen Zwitserland en de Duitse, Franse en Oostenrijkse grens. Volgens de Zwitserse regering is de situatie in het land "exceptioneel". Het land roept inwoners die zich in het buitenland bevinden op om terug te reizen.

- Bij de supermarktketen LIDL in Ierland hebben ouderen de komende tijd iedere ochtend voorrang bij het boodschappen doen, zodat ze niet teveel worden blootgesteld aan anderen. Tussen 09.00 en 11.00 uur mogen alleen ouderen bij de supermarkt naar binnen.

- In Oekraïne mogen evenementen waar meer dan tien personen aanwezig zijn niet meer doorgaan, meldt president Volodymyr Zelensky. Onder meer kerkdiensten zijn hierdoor afgelast.

- In Soedan is een noodtoestand voor de gezondheid uitgeroepen door de regering.

- Vanaf maandagavond 23.00 uur wordt in Portugal al het vlieg- en treinverkeer met Spanje stilgelegd door de regering. Portugal kondigt daarnaast het eerste sterfgeval aan.

- Spanje stelt op zijn beurt grenscontroles in. Mensen zonder geldige reden worden niet meer toegelaten.