Britten melden minste nieuwe sterfgevallen (15) sinds maart

In het Verenigd Koninkrijk is het totaal aantal overlijdensgevallen als gevolg van het coronavirus gestegen met vijftien. Dat is het kleinste aantal sinds maart, toen de uitbraak nog niet geheel op snelheid was. Het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen bereikte z'n piek in april, toen het land negen dagen achter elkaar meer dan duizend overledenen meldde.



De hoeveelheid meldingen is in het VK en veel andere landen op zondag en maandag lager. Vanwege het weekend zit er een extra vertraging in de registratie. Niettemin zijn verdere versoepelingen aan de andere kant van het Kanaal aan de orde van de dag. De regering van premier Boris Johnson kondigt morgen naar verwachting aan dat de huidige tweemeterafstandsregel ingeruild wordt voor een éénmetervariant.