Britten gaan van deur tot deur met coronatest

Surinaamse president gezond verklaard na positieve coronatest vorige week

De Surinaamse president Chan Santokhi is zondag weer gezond verklaard, nadat hij een week eerder positief testte op het coronavirus. Zijn artsen hebben hem onderzocht en vastgesteld dat hij geen klachten meer heeft en helemaal hersteld is.



Hoewel de president zich goed voelt, blijft hij toch nog enkele dagen thuiswerken. Dit besluit is genomen op basis van vastgestelde voorschriften over hoe om te gaan met net herstelde COVID-19-patiënten. De bedoeling is dat Santokhi vanaf woensdag zijn werk weer op de normale manier uitvoert. Eventuele spoedontmoetingen zullen online afgehandeld worden.



De Surinaamse samenleving werd de afgelopen week door Santokhi zelf op de hoogte gehouden over zijn gezondheidstoestand. Zo stuurde hij vanuit zijn huis via diverse socialemediakanalen foto's en filmpjes de wereld in waarin te zien was hoe hij aan zijn conditie werkte.



Of er nog andere mensen uit de directe omgeving van de president besmet zijn geraakt, is nog niet duidelijk. Slechts van drie ministers, van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Buitenlandse Zaken, is vorige week maandag bekendgemaakt dat ze het coronavirus niet onder de leden hadden.



In oktober vorig jaar moest Santokhi zijn excuses aan de Surinaamse samenleving aanbieden voor het niet naleven van de coronaregels. Via foto's op sociale media was duidelijk geworden dat de president, de vicepresident, enkele ministers en parlementsleden het niet zo nauw namen met de regels. Ook ex-president Desi Bouterse moest vorig jaar door het stof toen bekend werd dat hij met meer dan tien mensen bij elkaar had gezeten en de 1,5 meter afstand niet in acht had genomen. In diezelfde periode bleken vier ministers uit de regering Santokhi-Brunswijk besmet te zijn. Brunswijk zelf was in juli vorig jaar slachtoffer van het virus.