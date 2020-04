Britse veteraan (99) haalt 2,3 miljoen euro op voor zorg

Belgische autoriteiten voorzichtig hoopvol

De Belgische autoriteiten hebben zojuist nieuwe cijfers bekendgemaakt tijdens de dagelijks update. Ze melden dat vermoedelijk nog eens 262 personen in België zijn overleden aan COVID-19. Van een derde is zeker dat ze besmet waren met het coronavirus. Bij de rest is er een ernstig vermoeden en moet de besmetting nog worden vastgesteld. Het dodental in België ligt op 4.157.



Daarnaast zijn 31.119 personen positief getest op het virus. Dat zijn er 530 meer dan bij de vorige update. In totaal 5.536 coronapatiënten liggen nu in het ziekenhuis, een stijging van 81 personen ten opzichte van een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is met 11 gedaald naar 1.223. Van deze groep worden 915 mensen beademd. Dat waren er een dag eerder nog 940.



"De cijfers evolueren positief, het virus wordt moe", zegt interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. "Het is belangrijk dat wij onze grip blijven aanhouden." Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum wijst erop dat de cijfers elke dag weer "een harde confrontatie met de realiteit" zijn. Stevens zegt ook dat er ook hoop is, voornamelijk vanwege het aantal nieuwe ziekenhuisopnames dat afneemt. Hierdoor zijn de experts "voorzichtig hoopvol".



"Ons gedrag bepaalt de curve en niet andersom", benadrukt Stevens. "Het is niet goed als mensen de cijfers zelf gaan interpreteren en zelf hun gedrag gaan aanpassen. De dalende curve kan naar boven schieten. We moeten blijven volhouden om de curve volledig naar beneden te krijgen."