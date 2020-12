Politie maakt einde aan meerdere illegale feesten

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan meerdere illegale feesten.

In Haastrecht in Zuid-Holland beëindigde de politie een feest in een bedrijfspand dat was ingericht met feestverlichting en een bar. "Zelfs oma kwam nog even langs toen we ter plaatse waren", meldt de politie Krimpenerwaard, die diverse bekeuringen uitschreef. Op het illegale feest waren ongeveer twintig mensen aanwezig.



Zondagochtend vroeg trof de Rotterdamse politie in een bedrijfspand aan de Benthemstraat een feest met ongeveer honderd bezoekers aan. "Op de vijfde etage van het bedrijfspand waren de ramen afgeplakt met vuilniszakken. Binnen troffen agenten een feest waarbij alle denkbare dranken verkrijgbaar waren", zegt een politiewoordvoerder. Het is niet bekend hoeveel feestgangers zijn beboet.

In Limburg ging de politie af op een rave in een bosperceel bij het dorp Koningsbosch. Volgens een politiewoordvoerder bleek ter plekke dat het een feest op Duits grondgebied was, waarop de Duitse politie werd opgeroepen.