Britse quarantaineplicht voor reizigers uit Nederland

Zeven nieuwe besmettingen in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is het aantal bevestigde besmettingen gestegen met zeven. Gisteren nog werd besloten om de lockdown in de grootste stad van het land, Auckland, met twee weken te verlengen. Zes van de zeven nieuwen besmettingen worden gelinkt aan het al bekende cluster van besmettingen in Auckland.