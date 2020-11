Gezondheidsminister Brazilië opnieuw in het ziekenhuis vanwege corona

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Eduardo Pazuello is ziek van COVID-19 en is zondag opnieuw opgenomen in een militair ziekenhuis. Pazuello werd op 21 oktober positief getest en werd vrijdag al opgenomen in een burgerziekenhuis vanwege "uitdrogingsverschijnselen", zoals een woordvoerder van zijn ministerie het verwoordde.



Zondag werd Pazuello uit dat ziekenhuis ontslagen, maar werd later op die dag "uit voorzorg" in een militair ziekenhuis opgenomen. Pazuello is een actieve generaal in het Braziliaanse leger.



Ongeveer de helft van de regering van president Jair Bolsonaro is inmiddels besmet geraakt met het coronavirus, inclusief Bolsonaro zelf in juli. De rechtse Bolsonaro heeft altijd de impact van het coronavirus gebagatelliseerd en is tegen strikte coronamaatregelen. Het land kent een van de grootste uitbraken van COVID-19, en ruim 160.000 mensen zijn al aan die ziekte overleden.