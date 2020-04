Coronadebat Tweede Kamer

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil allereerst een misverstand over de bescherming van zorgpersoneel uit de wereld helpen. "Ik zou gister hebben gezegd dat er geen gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen is", aldus De Jonge.



Dat heeft hij zo niet bedoeld, want dat tekort is er wel, erkent ook de bewindsman. "Er is een krapte en die raakt de veiligheid van zorgpersoneel direct. Ik hoop dat ik dat hier heb rechtgezet."



Voor PVV'er Wilders is dat niet genoeg. "Wanneer is het tekort weggewerkt?", wil hij weten. De Jonge kan Wilders niet tegemoetkomen. "Het eerlijke antwoord is dat er wereldwijd een tekort aan beschermingsmiddelen is", aldus De Jonge.



Wat betreft de mondkapjes wil hij de schaarste zoveel mogelijk verdelen. Dat is alleen ingewikkeld. Voor het paasweekend moet die verdeling rond zijn. Naast de import van mondkapjes uit het buitenland wordt er ook in Nederland een productielijn opgezet.