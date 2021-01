Britse mutatie van coronavirus rukt snel op in Ierland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Ierland loopt snel op. De Britse variant van het virus, die besmettelijker zou zijn, is daar in bijna de helft van de positieve gevallen aangetroffen.



In Ierland is de infectiegraad in de afgelopen drie weken vertienvoudigd tot bijna 1.300 gevallen per 100.000 inwoners, wat mede wordt toegeschreven aan de Britse virusmutatie. De variant die voor het eerst in Zuid-Afrika is aangetroffen, is in Ierland drie keer geconstateerd.



Dinsdagavond maakte de Ierse regering bekend dat alle reizigers die vanaf 16 januari het land binnenkomen een negatieve coronatest moeten overleggen die in de laatste 72 uur is afgenomen. Ierland vroeg mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika komen al om een negatieve testuitslag. Reizigers uit die twee landen zullen nog steeds veertien dagen in quarantaine moeten, zelfs als ze zich na aankomst nog eens laten testen.