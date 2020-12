Rondgang ziekenhuizen: 'Veel meer dan dit kunnen we niet hebben'

Het jaar wordt vanavond afgesloten, maar de crisis die 2020 definieerde is verre van voorbij. Dat wordt op weinig plekken zo acuut gevoeld als in de ziekenhuizen. NU.nl deed een rondgang om te vragen: hoe is het nu bij jullie?



In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het "erg druk", schrijft die instelling in een verklaring. "We hebben nog steeds te maken met een groot aantal opnames van patiënten met corona. Er is helaas al veel zorg uitgesteld, maar een deel van de reguliere zorg gaat nog gewoon door. Die combinatie maakt dat het een zware tijd is voor de patiënten en voor onze medewerkers. We bekijken dan ook dagelijks of we als ziekenhuis extra maatregelen moeten nemen. Maar we kunnen het in JBZ nog steeds bolwerken. Sowieso gaat de acute zorg en de zorg voor patiënten met kanker gewoon door."



Even ten zuidwesten is de toon wat minder optimistisch. "Donkere wolken pakken zich samen boven het Elisabeth TweeSteden in Tilburg en Waalwijk", laat dat ziekenhuis donderdag aan NU.nl weten in een verklaring. "Als het aantal coronapatiënten verder blijft groeien, komt de zorg nog verder onder druk te staan. Het enige wat dan nog iets van lucht kan geven, is de gewone zorg nog verder afschalen en patiënten nog meer uitplaatsen naar de verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuissituatie. De gewone zorg nog verder afschalen is echter absoluut een onwenselijk scenario."



In het Amphia Ziekenhuis in Breda is de sfeer eveneens gespannen. "We kijken met zorg uit naar de komende dagen, naar hoe de coronastroom zich ontwikkelt", zegt een woordvoerder. "Onze reguliere operatieve zorg is helemaal afgeschaald om personeel vrij te maken voor coronazorg. Wat nog door kan gaan, proberen we door te laten gaan. De druk is hoog, dat zie je ook terug in het ziekteverzuim van en de vermoeidheid onder het personeel."



"Ons personeel is heel loyaal en levert opnieuw, net als bij Kerst, vrijwillig verlof in om de diensten rond te krijgen", schrijft woordvoerder Rinske de Wit-Brandsma van de Noordwest Ziekenhuisgroep, met locaties in Alkmaar en Den Helder, in een e-mail. "Medewerkers van verschillende locaties en andere afdelingen springen bij in de coronazorg. Dat is zwaar, dat spreekt bijna voor zich: je werkt met andere mensen, op andere afdelingen en wordt ook nog eens geconfronteerd met zwaar zieke mensen en sterfgevallen. We kunnen de druk nog aan, maar veel meer dan dit kunnen we niet hebben."



"Het is nog steeds alle hens aan dek", zegt ook woordvoerder Joost Prinssen van het UMC Utrecht. "Daarom moeten wij dan ook bepaalde categorieën van zorg afschalen: om overbelasting van onze mensen te voorkomen. We moeten goed kijken naar de roosters, en er is continue ondersteuning op de werkvloer door een psychosociaal team, dat met onze medewerkers praat en zorgt dat we ook oog voor hen blijven houden. Soms betekent dat ook dat je even een arm om iemand slaat."



Het UMC ziet het aantal coronapatiënten ook nog steeds groeien en heeft donderdag een derde zogeheten cohortafdeling geopend, die ruimte biedt aan tien van hen. Ruim tweehonderd mensen met het virus verblijven momenteel in de vier regionale ziekenhuizen die de provincie rijk is. "We hebben hier ook inzet van Defensie", legt Prinssen uit. "Dat maakt dat wij ook patiënten kunnen opnemen uit regio's die het nog zwaarder hebben."