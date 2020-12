Britse coronamutatie ook opgedoken in Duitsland

Mogelijk komende week lockdown in Suriname

De kans is groot dat volgende week in Suriname een totale lockdown wordt afgekondigd, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het lukt de Surinaamse autoriteiten nog niet de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus een halt toe te roepen. Als de situatie de komende dagen niet verbetert, zijn ingrijpende maatregelen nodig, zei Ramadhin woensdagavond tijdens een persconferentie in Paramaribo.



Een belangrijke maatregel om de lockdown te voorkomen, is het inperken van de bewegingsvrijheid. Daarom is per donderdag het maximale aantal mensen dat mag samenkomen van tien naar vijf teruggebracht. Ook moeten alle niet-essentiële bedrijven en diensten hun deuren sluiten.



Hoewel het nog niet zeker is, lijkt het er volgens Ramadhin op dat de gemuteerde variant van het coronavirus ook in Suriname is aangetroffen. Onderzoek moet dit vermoeden nog bevestigen, maar gezien de snelheid waarmee het aantal nieuwe besmettingen de laatste week oploopt, is volgens de minister de kans groot dat het om de nieuwe variant gaat.



Het aantal vluchten tussen Nederland en Suriname is begin deze week tot twee per week teruggebracht. Alleen inwoners van Suriname of mensen van Surinaamse afkomst mogen het land in. Na aankomst moeten zij zeven dagen in quarantaine.



Tot frustratie van de Surinaamse regering is in de afgelopen maanden gebleken dat nogal wat mensen uit Nederland de quarantaineregels aan hun laars lapten. Om dit gedrag strenger aan te kunnen pakken, is de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid naar het ministerie van Justitie en Politie overgeheveld.