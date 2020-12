De Britse mutatie van het coronavirus is dinsdag voor het eerst vastgesteld bij een inwoner van de Verenigde Staten. Het gaat om een man van in de twintig uit de Amerikaanse staat Colorado. De man heeft geen recente reisbewegingen gemaakt, laat de gouverneur van de staat weten. De man verblijft in isolatie.De variant lijkt niet gevaarlijker, maar wel veel sneller te verspreiden. Dat was voor Nederland reden om als eerste land een algeheel vliegverbod voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is de coronamutatie in meerdere landen vastgesteld, waaronder Frankrijk, Duitsland en Australië. In Nederland zijn voor zover bekend elf gevallen vastgesteld. Hier lichten we uit wat we weten over de Britse en Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus.