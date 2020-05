Britse autoriteiten verwerpen vergelijking met Italië

Het Verenigd Koninkrijk is Italië tot op een paar honderd gevallen genaderd als Europees land met de meeste doden als gevolg van het coronavirus. Beide landen moeten hun cijfers vandaag nog bekendmaken, maar het is niet ondenkbaar dat de Britten binnenkort de Italianen voorbij gaan. Toch vinden de autoriteiten dat die vergelijking mank gaat.



"We moeten geen conclusies trekken uit ruwe data, de situatie is veel complexer dan dat", aldus transportminister Grant Shapps tijdens een interview met Sky News. "Ik probeer er niet onderuit te komen, maar we kunnen pas over een jaar het volledige plaatje analyseren. Nu hebben we de benodigde informatie simpelweg nog niet."



Shapps kreeg bijval van Ian Diamond, de nationale statisticus van het Verenigd Koninkrijk. "Het is zo goed als onmogelijk om de data samen te brengen in een soort ranglijst en het gaat veel te ver om te zeggen dat we op weg zijn naar de bovenste plek van die ranglijst", aldus Diamond tegen de BBC.