Brazilië registreert grootste aantal doden sinds uitbraak

Het aantal mensen dat in Brazilië is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 881 gestegen naar 9.258. Niet eerder registreerde het land zoveel dagelijkse doden.



Ook het aantal besmettingen in Brazilië neemt toe: het aantal bevestigde besmettingen steeg dinsdag met bijna 10.000 ten opzichte van maandag. In totaal zijn 177.589 besmettingen in het land gemeld.