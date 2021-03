In Brazilië zijn in de afgelopen 24 uur 1.641 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het gezondheidsministerie. Het is het grootste aantal coronadoden op één dag in het zwaar getroffen land. Het vorige 'record' stond op 1.595 overlijdens eind juli vorig jaar.Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Brazilië neemt de laatste weken weer fors toe. Verschillende ziekenhuizen kampen inmiddels metaan ziekenhuisbedden, zuurstof en medisch materiaal.In het Zuid-Amerikaanse land overleden al 257.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Na de Verenigde Staten telt Brazilië de meeste coronasterfgevallen ter wereld. Dinsdag werden er 59.925 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee het totale aantal infecties in het land uitkomt op zo'n 10,6 miljoen. In Brazilië wonen bijna 210 miljoen mensen.Gouverneurs van verschillende Braziliaanse staten maakten dinsdag bekend de handen ineen te slaan om coronavaccins op te kopen. Ze doen dit achter de rug om van de federale regering, die volgens hen te langzaam is met het uitrollen van de vaccinatiecampagne.