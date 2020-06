Brazilië nadert 40.000 coronadoden

Vicepresident Pence: 'Nog geen coronabesmettingen door protesten VS'

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence constateert woensdag dat er nog geen coronabesmettingen zijn geweest die het gevolg zijn van de massale protesten in de Verenigde Staten de afgelopen twee weken.



"Op dit punt zien we nog geen toename in nieuwe besmettingsgevallen, bijna twee weken nadat de eerste protesten plaatsvinden", aldus Pence. Honderdduizenden demonstranten in het land gingen de afgelopen weken de straat op om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding voor de massale demonstraties was de dood van George Floyd, die overleed nadat een agent minutenlang diens knie in de nek van Floyd drukte.