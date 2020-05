Meer dan 100.000 besmettingen in Afrika

In Afrika zijn inmiddels 100.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Het virus is nu verspreid over het hele continent, meldt de gezondheidsinstantie WHO. Het dodental is met 3.100 relatief laag, al komt dat ook omdat Afrika een zeer jonge bevolking heeft. Meer dan de helft van de inwoners is achttien jaar of jonger. Desondanks zijn de zorgen groot vanwege de in veel gebieden gebrekkige zorg.