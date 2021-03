Minister stelt Britten gerust: AstraZeneca-vaccin is veilig

De Britse minister van Volksgezondheid heeft in een opiniestuk benadrukt dat zijn landgenoten zich geen zorgen hoeven te maken over het AstraZeneca-vaccin. Meerdere Europese landen hebben het gebruik van dat coronavaccin opgeschort vanwege meldingen over bloedstollingen bij gevaccineerde personen. Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die het vaccin zijn blijven gebruiken.



Minister Matt Hancock schrijft dat het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf in zijn land meer dan elf miljoen keer is gebruikt. Het aantal gevallen van bloedstolsels onder gevaccineerde mensen is volgens hem niet groter dan onder de bevolking in het algemeen. "Ik wil lezers van The Sun geruststellen. Er is geen bewijs dat vaccins deze bloedstollingen hebben veroorzaakt", beklemtoont de politicus in die krant.



Dat laatste is volgens Hancock ook de zienswijze van de Britse toezichthouder MHRA, het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), gezondheidsorganisatie WHO en "talloze artsen en klinisch experts". Hij belooft in de krant dat de veiligheid bij het vaccineren steeds voorop heeft gestaan.



Het Verenigd Koninkrijk is het Europese land met het grootste aantal overleden coronapatiënten. Tegelijkertijd is het land koploper op vaccinatiegebied. Hancock noemt de nationale inentingscampagne een succesverhaal. Hij verwacht dat alle volwassen Britten tegen eind juli een dosis van een coronavaccin hebben gehad.