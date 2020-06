Brazilië hard op weg naar miljoen besmettingen

De toename van het aantal bevestigde besmettingen in Brazilië lijkt alleen maar sneller te gaan. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid meldt met bijna 35.000 nieuwe besmettingen wederom een record. Als gevolg daarvan staat het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Brazilië inmiddels op 923.189, waarmee het hard op weg is om na de Verenigde Staten het tweede land te zijn met meer dan een miljoen besmettingsgevallen.



Met 1.282 nieuwe sterfgevallen kwam het aantal nieuwe doden tevens na vier dagen weer boven de duizend uit. Inmiddels zijn er al meer dan 45.000 Brazilianen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.