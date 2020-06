Brazilië haalt aantal doden Verenigd Koninkrijk in

De afgelopen 24 uur is het aantal doden in Brazilië toegenomen tot 41.828. Dat meldt de lokale ministerie van Volksgezondheid. Gisteren waren dat er nog 40.919. Het land heeft nu meer doden dan het Verenigd Koninkrijk dat er 41.566 heeft.



Het aantal besmettingen nam de afgelopen 24 toe van 802.828 tot 828.810. Alleen in de Verenigde Staten zijn wereldwijd nu nog meer doden en besmettingen dan in Brazilië.