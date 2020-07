Brazilië bereikt de 70.000 doden

Executie in VS uitgesteld vanwege angst van familieleden om te reizen

Een federale rechter in de Amerikaanse staat Indiana heeft de eerste federale executie in zeventien jaar uitgesteld. Dat meldt persbureau Reuters. Daniel Lee, die in 1996 een drugsdealer en zijn gezin ombracht, zou aanstaande maandag geëxecuteerd worden, maar een rechter oordeelt nu dat de executie niet door kan gaan, omdat de familieleden van zijn slachtoffers aanwezig willen zijn. Vanwege de coronapandemie zijn zij echter bang om te reizen. De executie zal nu plaatsvinden wanneer de pandemie voorbij is.