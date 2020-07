Brazilië bereikt de 1,7 miljoen besmettingen

In Brazilië is het aantal besmettingen de afgelopen 24 uur toegenomen met 44.571. Het aantal sterfgevallen nam toe met 1.223. In totaal zijn er in het Zuid-Amerikaanse land nu meer dan 1,7 miljoen besmettingen en 67.964 doden. Na de Verenigde Staten is Brazilië hiermee wereldwijd het zwaarst getroffen land.