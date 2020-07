Luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines voert geen vluchten meer uit tussen de Oostenrijkse steden Wenen en Salzburg. Dat schrijft CNN . In plaats daarvan zet de maatschappij een treinreis in. Dat doet Austrian Airlines om te voldoen aan de voorwaarden voor de staatssteun die het kreeg van de Oostenrijkse overheid in verband met de coronacrisis. Zo mogen binnenlandse reizen niet te veel uitstoten en mogen vluchten over korte afstand (binnen drie uur met de trein) niet doorgaan.De treinreis tussen Wenen en Salzburg duurt iets minder dan drie uur. Mensen die al een vliegticket geboekt hadden, mogen deze annuleren of kunnen mee met de trein.