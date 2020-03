Brandweer VK gaat eten bezorgen en ambulances besturen

Doordat het aantal bevestigde besmettingsgevallen in de Verenigde Staten de afgelopen dagen explosief is gestegen, is de VS nu het land met de meeste besmettingen ter wereld. De afgelopen 24 uur kwamen er maar liefst 13.685 Amerikaanse besmettingen bij, waardoor het totaal nu op 81.896 staat.De VS is daarmee China (81.285 besmettingen) en Italië (80.589) voorbij. In de VS zijn volgens de laatste officiële cijfers tot nu toe 1.174 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Lees hier meer.