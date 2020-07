Brabantse zorgbestuurders vrezen tweede coronagolf

GGD's en ziekenhuizen in Noord-Brabant waarschuwen vandaag in het AD () voor de komst van een mogelijke tweede coronagolf."Onze medewerkers hebben geregeld mensen aan de telefoon die na een coronatest in de stad lopen, of bij vrienden op bezoek zijn, of toch zijn gaan werken”, zegt Annemieke van der Zijden, directeur publieke gezondheid bij de GGD West-Brabant, tegen het AD. "Het gedrag van mensen baart ons echt zorgen.”Ook Bart Berden, directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, uit zijn zorgen in de krant. "We zien mensen feestjes inhalen, die tijdens de lockdown gepland stonden en bedrijven die hun werknemers weer oproepen om op kantoor te komen werken. Heel zorgwekkend.”In Brabant neemt - net als in andere delen van het land - het aantal coronabesmettingen weer toe. In het westen van Brabant steeg het percentage positieve tests in korte tijd van 0,5 naar 2,3 procent. Vanmiddag komt het RIVM met een nieuwe weekupdate met coronacijfers.