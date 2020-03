Wetenschappers hebben deze maand onderzoek gedaan naar medewerkers van het Amphiaziekenhuis in Breda en het Elisabeth Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Van de 1.353 bleken er 86 besmet te zijn (geweest) met het coronavirus. Zeven van hen verklaren dat ze al voor 27 februari, de dag waarop de eerste besmetting bij een 56-jarige patiënt werd vastgesteld, symptomen hadden. Eén medewerker zegt al op 19 februari klachten te hebben gehad. Wat voor klachten deze medewerkers hadden, komt in het onderzoek niet naar voren.Dat de 56-jarige man niet de eerste was die besmet was geraakt met het virus, komt niet direct als een verrassing voor het ziekenhuis in Tilburg. Directeur Bart Berden zegt tegen het Brabants Dagblad dat hij daar al rekening mee hield: "In de eerste weken dachten we nog: als je geen koorts hebt, ben je niet besmettelijk. Dat bleek dus wel het geval te zijn."De peerreview van dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. In deze fase worden de onderzoeksresultaten beoordeeld door andere experts.